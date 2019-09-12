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Yalova’ya 20 bin kişilik yeni istihdam kapısı

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, inşaatı devam eden İMES ve Avrasya OSB’leri ile birlikte ilde 15-20 bin kişilik istihdam alanı oluşacağını dile getirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:49
Yalova’ya 20 bin kişilik yeni istihdam kapısı

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, inşaatı devam eden İMES ve Avrasya OSB’leri ile birlikte ilde 15-20 bin kişilik istihdam alanı oluşacağını dile getirdi.


Yalova’da çalışmaları devam eden İMES ve Avrasya OSB’leri ile ilgili olarak bilgi veren YTSO Başkanı Tahsin Becan bu OSB’lerin Yalova’ya ciddi bir ekonomik canlılık getireceğini dile getirdi. OSB’lerin 2-3 yıl içerisinde tamamlanacağını beklediklerini söyleyen Becan, “Yalova’da yıllardır süren bir OSB çalışması var. Bu 6 OSB’den şu an için İMES ve Avrasya işe başlamış durumdalar. Bir süre önce Avrasya OSB’nin kurulacağı araziyi dolaştık. Burada Filo ve LCWaikiki gibi dev firmaların çalışmalara başladığını gördük. İstanbul’dan çok ciddi firmaların yer aldıklarını öğrendik. Biz 2-3 yıl içerisinde buradaki çalışmanın tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Konusunda uzman olan ve son derece güçlü bu firmaların buraya gelmesi beraberinde çok ciddi bir istihdamı da getirecek. Ben bu iki OSB’nin Yalova’da işsizlik meselesini ortadan kaldıracağına eminim. Bunun yanı sıra ilimizde ciddi bir ekonomik canlılık da yaşanır. Yani Yalova ekonomik olarak bir Yalova daha olur. Avrasya ve İMES’i gördüğümüzde bu bize moral verdi. Bunları gören başka sanayiciler de bizleri arıyorlar biz de devreye girerek oradan yer almalarına yardımcı oluyoruz. Avraysa içerisinde yer alan 2. Bir OSB konumundaki Gemi Yan Sanayii OSB de çalışmaya başladı. Bütün bunları göz önünde tuttuğumuzda en az 15-20 bin ilave istihdam alanı açılması anlamına geliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Yalova ciddi bir canlılığa kavuşur” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:49
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