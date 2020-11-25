Yalova'nın yediveren çileği üreticisini memnun etti

YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyündeki çiftçiler yediveren çilek çeşidiyle üretimlerini aralık ayı ortalarına kadar sürdürüyor.

Yaklaşık yarım asırdır çilek üretimi yapılan Sermayecik köyünde üreticiler, bir süre önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında yediveren bir tür olan "San Andreas" çileği yetiştirmeye başladı.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çileğin köylüler için katma değeri yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Özyiğit, devlet desteğiyle fide dağıtımının yanı sıra gölet çalışmalarının da yürütüldüğü köyde, üretimin daha da arttığını belirterek, "Sermayecik'te vatandaşlarımız çalışıyorlar. Köylerinde duruyorlar, şehre gitmiyorlar. Devletimizin, hükümetimizin desteğiyle fide dağıtımı ve gölet yapımı gibi desteklerde bulunuyoruz. Yeter ki insanımız yerinde kalsın, yerinde üretimini yapsın, çünkü bizim geleceğimiz üretim." diye konuştu.

- "51 dekarlık çilek bahçesi tesis ettik"

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, köylülerin yılda birkaç kez ürün alabildikleri çeşitlere yönelerek kazançlarını artırdıklarını ifade etti.

Parıldar, Sermayecik'in kırsal kalkınma modelinde örnek bir köy olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hem ilimizdeki çilek üretiminin yüzde 80'ini yapan hem de geçimini ana unsur olarak çilekten sağlayan bir köyümüz. İlimizde 2019 verilerine göre yaklaşık 615 ton çilek üretimi gerçeklemiş ve bu çilek üretiminin 500 tondan fazlası Sermayecik köyümüzde. Son 2 yılda da özel idaremizden sağlamış olduğumuz desteklerle beraber Sermayecik köyümüzde 51 dekarlık çilek bahçesi tesis ettik. Yaklaşık 255 bin adet de çilek fidesi temin ederek üreticilerimize yeni bahçeler kurmaları için teslim ettik. Kasım ayının son periyoduna girdik. Hala köyümüzde çilek hasadı yapılıyor. Üreticimiz 20 ila 30 arasında değişen kilogram fiyatıyla ciddi bir gelir elde ediyor."

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel de ciddi tarımsal destek projeleri yürüttüklerini vurgulayarak, "Bu projelerden biri de Sermayecik köyümüzde yürüttüğümüz çilek projesi. Köylülerimize çilek fidesi dağıtıyoruz. Finansmanı İl Özel İdaresi tarafından sağlanıyor. Bu gerçekten önemli bir miktar. Bu anlamda benzer projeleri, farklı ürünlerde farklı köylerimizde de uyguluyoruz. İnşallah bu projelerle birlikte Yalova'nın köylerinde tarımsal üretim artacak ve refah da artmış olacak." dedi.

- "Pazarlamayla alakalı kuşkumuz yok, ürünü yetiştiremiyoruz"

Sermayecik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Çiftçi de mayıs ayının 15'inde başlayan hasat sezonunun aralığın 15'ine kadar devam ettiğine dikkati çekti.

İlk hasatta çileğin 10-12 liradan satıldığını belirten Çiftçi, "Orta dönemde 12-15 lira aralığındaydı. Şu anda Sermayecik çileğinin İstanbul hallerindeki fiyatı 30 lira civarı ve de baya ürün çıkıyor. Bu dönem çok iyi kazandırdığı dönem diyebiliriz. Çeşit, raf ömrü uzun olan ve kalibresi çok düzgün bir çilek, aroması da çok güzel. Tercih edilen bir çilek. Bir de zaten bölgede ve İstanbul'da isim yapmış, tanınmış, marka bir çilek olduğu için bunu daha çok özel yerler, özel marketler, manavlar, pastaneler, bazı oteller tercih ediyorlar. Onun için bizim pazarlamayla alakalı zerre kadar kuşkumuz yok, ürünü yetiştiremiyoruz." diye konuştu.



Köy muhtarı Adem Gençtav da 50 yıldır çilek yetiştirilen köyde daha önce sera sistemleri olmadığını söyledi.

Gençtav, ürün kalitesi ve uzun süreli hasadın üretimi artırdığını belirterek şunları kaydetti:

"Mayısın ilk haftası başlayıp, aralık ayının 15'ine kadar hava şartlarına bağlı olarak üretim devam ediyor. Yıllık 450-500 ton üretim yapılıyor köyümüzde. Çileğimiz pazarda rağbet görüyor, bu durum köyümüze değer katıyor."

96 haneli köyde 216 kişinin yaşadığını, yazın üretim için gelen köylülerle bu sayının 400'ü bulduğunu dile getiren Gençtav, "Yaklaşık 5 milyon, 5 milyon 500 gibi bir gelir elde etmekteyiz. Çileğin dışında, ceviz, kiraz, kızılcık, fasulye, erik bunlar da ticari olarak üretiliyor." dedi.



