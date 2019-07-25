Yalovalı boksör Türkiye şampiyonu oldu

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren okul kulübü Diriliş Spor Kulübü’nün genç sporcusu Yusuf Aykalkan, Gümüşhane’de katıldığı Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında 80 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Finalde Iğdırlı rakibi Ebulfez Alkış’la karşılaşan Yalovalı sporcu rakibini nakavt etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Çiftlikköy Diriliş Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan okul spor kulübü olan Diriliş Spor Kulübü’nde Yusuf Aykalkan’ın başarısı büyük sevinç yaşattı.

Okul Müdürü ve Kulüp Başkanı olan Metin Bedir, “Fen ve Sosyal Bilimler proje okulu olarak akademik başarılarımızın yanı sıra kültür, sanat ve spor çalışmalarını da önemsiyoruz. Bu amaçla gençlerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla Diriliş Spor Kulübü’nü kurduk. Amacımız sadece okul öğrencilerimize değil Yalova’daki tüm gençliğe hizmet vermektir. Kulüp koordinatörümüz ve antrenörümüz Suat Polat ve Mustafa Cindilli ile birlikte Gümüşhane’de şampiyon olan sporcumuz Yusuf Aykalkan’ı kutluyorum. 4 yıllık yoğun çalışmanın meyvelerini almaya başladık. Yalova’ya çok daha fazla başarı getirmek ve Milli takımlara sporcu vermek istiyoruz” dedi.