  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech/Pfizer aşısıyla ilgili müthiş bulgu
Bakan Çavuşoğlu ve Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar
MSB duyurdu! O ülkenin askerlerine eğitim verildi
DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı
Gündem Yalova’dan sonra Bursa’ya büyük müjde! Müsilaj etkisini yitiriyor
Gündem

Yalova’dan sonra Bursa’ya büyük müjde! Müsilaj etkisini yitiriyor

Yaklaşık 20 gün önce Bursa’yı etkisi altına alan müsilajın etkisini yitirdiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:28:00 - 2021-07-01 15:30:25
Yalova’dan sonra Bursa’ya büyük müjde! Müsilaj etkisini yitiriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmalarının sonucunda Yalova'nın sahil kesimleri büyük oranda temizlendi. Bu gelişme sonrası bir sevindirici haber de Bursa’dan geldi.

Bursa'da yaklaşık 20 gün önce yoğun olarak gözlemlenen müsilajın (deniz salyası) etkisini yitirdiği görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahilinde, 20 gün önce etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Söz konusu bölgelerde deniz yüzeyindeki durum havadan görüntülendi.

30 Haziran itibarıyla İstanbul'da 5 bin 11 metreküp, Kocaeli'de 476 metreküp, Bursa'da 165 metreküp, Tekirdağ'da 154 metreküp, Balıkesir'de 776 metreküp, Çanakkale'de 882 metreküp ve Yalova'da 1930 metreküp olmak üzere Marmara Denizi'nden 9 bin 394 metreküp müsilaj temizlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay