THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Yalova'daki trafik magandası cezaevine gönderildi

Dün akşam saatlerinde restoranların bulunduğu sokakta yemek masalarında oturan vatandaşların üzerine otomobil sürüp birçok kişinin hayatını tehlikeye atan trafik magandası tutuklandı.

25 Eylül 2018 Salı 21:15
Yalova'daki trafik magandası cezaevine gönderildi

Bursa’da araba kiralama işi yaptığı ve çok sayıda suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenilen zanlının, çıkarıldığı adliyede uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, halkın can ve mal güvenliğini hiçe saymak suçlarından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşamüzeri Rüstem Paşa Mahallesi Huzur Sokak’ta meydana geldi. Vatandaşların masalarda dışarıda yemek yediği sokağa ters istikametten giren 10 BR .. plakalı otomobilin sürücüsü Y.Ü. (24), vatandaşların üzerine doğru hareket edince bir anda ortalık karıştı. Otomobilin altında kalmamak için masalardan kaçışan vatandaşlar canlarını zor kurtarırken, kaçmak isterken masalara ve park halindeki otomobillere çarpan sürücü çevreye zarar verdi. Bir süre sonra da otomobili park edip koşarak uzaklaştı. Olaydan sonra harekete geçen Yalova polisi Y.Ü.’yü bir fırının jeneratör odasında saklanırken yakaladı. Sürücünün yapılan üst aramasında 13.32 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:15
  1. Yalova
  2. Bursa
  3. yalova
  4. trafik
  5. maganda

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meksika'da etkili olan selin bilançosu ağırlaşıyor
    1. Meksika'da etkili olan selin bilançosu..
    2. Çukurda hayat mücadelesi! 72 saat..
    3. Evde kıyma çekmek için yapmanız..
    4. Flaş iddia! Fas uçakları sığınmacıları..
    5. 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin..
    6. Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak..
    7. Meteoroloji uyardı! Geliyor
    8. Bursaspor'dan VAR çıkışı!
    9. Beşiktaş'a kötü haber! TFF'den geri dönd
    10. Ankara'daki o mahallelerin sakinleri..
    11. Barzani'den dikkat çeken Türkiye..
    12. Sedanur'un ölümüyle ilgili çok önemli..
    13. Bu yöntemle mum lekesine veda edin
    14. Aydınus'un derbi notu belli oldu
    15. Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı
    16. Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!..
    17. Rusya'dan bomba iddia! O füzeler..
    18. Akaryakıta yeni zam! Pompaya..
    19. ABD'li komedyen Bill Cosby'e hapis..
    20. Balgamınızın rengi hastalık habercisi..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!