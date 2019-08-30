0553 313 94 23

Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zaferinin 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zaferinin 97. yıldönümü Yalova’da törenle kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon komutan Tuğamiral. Ayhan Gedik, Belediye Başkanı Vefa Salman’ın Atatürk anıtına çelenk sunmalarının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Muammer Erol ve beraberindekiler tören birliğinin selamlayarak halkın bayramını kutladılar. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karamürselbey Eğitim Merkezinden Öğr. Alb. Şevki Sesli yaptı. Şahin konuşmasında, "Bu ay tarihte nice zaferler kazandığımız bir ay. 26 Ağustos 1071’de cennet vatanın kapılarını açtık. 30 Ağustos 1922 şüheda kanıyla sulanmış Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu cihana bir kez daha gösterdik. Bugün de 30 Ağustos 1922’de Türk milletinin kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97. yıldönümünü kutluyoruz. İzmir’de Hasan Tahsin, Gaziantep’te Şahin bey, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam gibi kahramanlarca yakılan özgürlük ateşiyle Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadele Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk milleti ve ordusunun omuz omuza vererek kazanılan bu kesin galibiyeti Dünya tarihinde de eşi ve benzerine pek rastlanmayan müstesna zaferlerindendir" dedi.


Törende öğrenciler 30 Ağustos zaferini anlatan şiirler okurken, Halk Eğitim Merkezi ve YAFEM ekipleri de gösteri undu. Yalova Valisi Muammer Erol törenin ardından makamında tebrikleri kabul etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak bugün Malezya’dan Türkiye’ye getirildi.
    1. FETÖ’nün Malezya sorumlusu Arif Komiş,..
    2. Develi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    3. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    4. Rusya yeni keşfedilen adaları..
    5. Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla..
    6. Ahmet Hakan: Sen iflah olmazsın..
    7. Başkan Çolakbayrakdar: "Milletimizin..
    8. Başkan Kalkan: "Aldığımız ilham ve..
    9. 35 yıl suçsuz yere hapis yatan kadına..
    10. Kayseri’de ’Zafer’ coşkusu
    11. Niğde’de ’30 Ağustos’ coşkusu
    12. Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30..
    13. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü..
    14. Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya..
    15. Taksicinin dikkati sahte para..
    16. Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    17. Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    18. İzmir’de derbi ateşi yanacak
    19. Dumlupınar’da Zafer Bayramı coşkusu
    20. Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması