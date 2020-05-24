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Aktüel

Yalova'da uyuşturucu satma hazırlığındaki iki şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:45:25 -
Yalova'da uyuşturucu satma hazırlığındaki iki şüpheli yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu satışı için hazırlık yaptığı iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapanlarla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliler S.U. ve S.A'nın kente getirdikleri uyuşturucuyu bayramda satacakları bilgisine ulaşan polis, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kent merkezinde Bağlarbaşı Mahallesi ile Çınarcık ilçesinde narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 2 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet ve uyuşturucu yapımında kullanılan bir miktar aseton ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.U. ile S.A. hakkında uyuşturucu ticareti ve imalatı suçlarından adli işlem başlatıldı.

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