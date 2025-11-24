  • İSTANBUL
Arçelik'ten şaşırtan karar: Fabrika kapanıyor, yüzlerce çalışan işten çıkarılıyor

'Akın, sert kayaya çarptın oğlum' demişti! Özgür Özel, Akın Gürlek'e 150 bin lira tazminat ödeyecek!

CHP'li isimden videolu ayar: Daha dün sana oğlan diyordu! Özgür Özel'e 'Fırıldak Cemal' tepkisi

Diğer mahkumlar sanki köşkte kalıyor? Özgür Çelik'ten Ekrem'e ayrıcalık talebi

Trump'tan Ukrayna-Rusya barış açıklaması: Görene kadar inanmayın ama iyi bir şeyler olabilir!

Yolsuzluğa batan CHP fokur fokur! Özgür Özel' e bir mektup daha

Tony Blair'in Ramallah teması: Gazze'nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Gürsel Tekin yeni planlarını açıkladı: Önümüzdeki günlerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmenin atamasını bugün gerçekleştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü: Barış için her katkıya hazırız!
Yalova'da su seviyesi yüzde 8'e düştü: Her gün 9 saatlik kesinti uygulanacak

Yalova’nın içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı’nda su seviyesinin kritik eşiğin altına, yüzde 8’e gerilemesi üzerine Acil Su Eylem Planı devreye alındı. Kentte 26 Kasım’dan itibaren her gün 20.00 ile 05.00 saatleri arasında (9 saat) mahalle bazlı planlı su kesintileri uygulanacak.

1980-1989 yılları arasında Termal ilçesinde inşa edilen ve 36 milyon metreküp kapasiteli Gökçe Barajı, Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Ancak bölgedeki yağış yetersizliği nedeniyle barajdaki su seviyesi, kasım ayı itibarıyla alarm vererek yüzde 8 olarak ölçüldü.

Bu kritik seviye ile birlikte kentin yaklaşık 15 günlük su rezervinin kaldığı tahmin ediliyor.

 

ACİL EYLEM PLANI İLE YASAKLAR GELDİ

 

Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında toplanan koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan kapsamında ilk etapta bir dizi kısıtlama hayata geçirildi:

  • Tarımsal su tahsisleri durduruldu.

  • Belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

  • Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı durduruldu.

 

HER GÜN 9 SAATLİK SU KESİNTİSİ

 

Alınan en önemli karar ise planlı su kesintileri oldu. 26 Kasım’dan itibaren tüm belediyeler mahalle bazında her gün 20.00 ile 05.00 saatleri arasında 9 saatlik su kesintisine gidecek.

Ayrıca sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda ise su tamamen kesilecek.

 

KRİTİK NOKTALARA EK TEDBİR VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

 

Kısa vadeli çözümler kapsamında; Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıklar yapılacak.

Sağlık Müdürlüğü, kritik tesisler (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) için ek su güvenliği önlemleri alacak ve yaşlı, engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlayacak.

 

