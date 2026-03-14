  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Karargâhta kritik kararlar alınıyor Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve... Dinlediğiniz müzik zekanızı ele veriyor: İşte zeki insanların dinlediği 5 müzik türü! AK Parti Afyonkarahisar'da şehit ve gazi aileleri iftarında buluştu Uzman isim alınacak önlemlerle Alzheimer riski yüzde 45 azaltılabiliyor dedi İran ordusu tüm dünyaya duyurdu: İsrail askeri istihbaratını ve bazı hava üslerini İHA'larla hedef aldık! Taksilerde yeni dönem: Bunu yapmayana ceza! Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifi reddedildi! Trump iyice kaşıyacak... Özellikle akne tedavilerinde bunu yapmayın! Cildinizi düzelteyim derken psikolojinizden olmayın... İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Hypericum perforatum: Yanık ve yaraların bir numaralı bitkisi! Yol kenarında dahi yetişiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sarı kantaron bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Sarı kantaron bitkinin yetişme alanı oldukça geniş. Sarı kantaron bitkisi cilt problemlerine iyi geliyor. Yanık tedavisinde ve yara iyileştirmede bir numara. Peki sarı kantaron neden önemli? İşte detaylar...

#2
Dağ eteklerinde, çayırlarda ve yol kenarlarında sarı çiçekleriyle beliren sarı kantaron, yalnızca halk arasında değil, bilim dünyasında da dikkat çekiyor. Avrupa'da yapılan araştırmalarda sarı kantaronun geleneksel kullanım alanlarının ötesinde biyolojik etkiler taşıyabileceğini gösteriyor.

#3
Bilimsel adı Hypericum perforatum olan sarı kantaron; hypericin ve hyperforin gibi aktif bileşenler içerir. Bu maddeler, bitkinin çeşitli fizyolojik etkiler göstermesine katkı sağlayabilir. Bu nedenle sarı kantaron, hem fitoterapi alanında hem de modern tıp araştırmalarında uzun süredir inceleniyor.

#4
Avrupa'da en çok araştırılan tıbbi bitkiler arasında yer alan sarı kantaron, özellikle ruh sağlığı alanındaki potansiyeliyle öne çıkar. European Medicines Agency (EMA) tarafından yapılan değerlendirmelerde, kantaron ekstresinin hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinde destekleyici olarak kullanılabileceği belirtilmiş.

#5
Bu doğrultuda Almanya ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede kapsamlı bilimsel çalışmalar yürütülmekte. Bazı araştırmalarda, hafif depresyon vakalarında etkisinin kimi antidepresanlarla benzer düzeyde olabileceği rapor edilmiş.

#6
Sarı kantaron üzerine yapılan çalışmalar yalnızca ruh sağlığıyla sınırlı değil. Araştırmalar; bitkinin antioksidan, antimikrobiyal ve antiinflamatuvar özellikler gösterebileceğine işaret etmekte. Deneysel düzeydeki bazı bulgular ise, içerdiği belirli bileşiklerin kanser hücreleri üzerinde etkili olabileceğini ortaya koymuş. Bu alandaki çalışmalar henüz klinik düzeyde kesin sonuçlara ulaşmış değil.

#7
KANTARON OTUNUN OLASI FAYDALARI Bilimsel çalışmaların işaret ettiği potansiyel etkiler şunlar: Hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinin azaltılmasına destek olabilir. Küçük yaralar, kesikler ve yanıklarda geleneksel olarak kullanılıyor. Antibakteriyel ve iltihap azaltıcı özellikler gösterebilir.

#8
Sinir sistemi üzerinde rahatlatıcı etki oluşturabilir. Antioksidan içeriği sayesinde hücreleri oksidatif strese karşı koruyabilir. Bazı iltihabi süreçlerin baskılanmasına katkı sağlayabilir.

#9
Sarı kantaron yeni keşfedilmiş bir bitki değil. Antik dönemlerden bu yana yara iyileştirme ve sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor. Günümüzde ise bu geleneksel bilgiler, laboratuvar ortamında ve klinik çalışmalarda yeniden değerlendiriliyor. Uzmanlar, güçlü biyolojik etkilere sahip olabileceği için özellikle düzenli ilaç kullanan kişilerin sarı kantaronu doktora danışmadan tüketmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü kantaron bazı ilaçlarla etkileşime girebilir ve tedavi sürecini etkileyebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23