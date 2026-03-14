İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

Ölümüyle bütün Türkiye'yi yasa boğan İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım geldi.

Foto - İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart Cuma günü hayatını kaybetti.

Foto - İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

78 yaşında hayata gözlerini yuman Ortaylı'nın ailesi tarafından vefatı sonrası yapılan ilk açıklamada, "Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.

Foto - İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

Okurları, öğrencileri, ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak bir büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız" denildi.

Foto - İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

KARDEŞİNDEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Foto - İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kardeşi Nuriye Ortaylı, abisinin vefatının ardından sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Foto - İlber Ortaylı'nın kız kardeşinden yürek burkan paylaşım: Az kalmıştı!

Abisi Prof. Dr. Ortaylı'nın fotoğrafını paylaşarak "Leylak zamanına da az kalmıştı..." notunu düşen Ortaylı, bu paylaşımıyla kısa sürede sosyal medya camiasını yasa boğdu./ kaynak: haber7

