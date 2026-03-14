Bu isimler hakkında bilgi verene '10 milyon dolarlık ödül' ilanı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın yönetim kademesine yönelik açık bir psikolojik harp hamlesi başlattı.

"Adalet İçin Ödül" adı altında yürütülen program kapsamında, aralarında yeni lider Mücteba Hamaney’in de bulunduğu üst düzey isimler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı ilan edildi.

İstihbarat avına dahil edilen isim listesinde Mücteba Hamaney’in yanı sıra Ali Laricani, Ali Asgar Hicazi, Yahya Rahim Safevi, İskender Mümini ve İsmail Hatib gibi figürler yer alıyor. ABD yönetimi, bu kişilerin Devrim Muhafızları Ordusu’nu dünya genelinde yönlendirdiği iddiasını öne sürerek, toplamak istediği bilgiler için devasa bütçeler ayırdığını duyurdu.

Söz konusu duyuru, bölgenin ağır bir saldırı dalgasından geçtiği bir dönemin hemen ardından geldi. 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD’nin eş güdümlü olarak başlattığı askeri operasyonlar, İran sahasında büyük bir insani yıkıma sebep oldu. Resmi verilere göre bin 348 kişinin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı bu süreçte, Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey ismin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Vaşington, sahada yürüttüğü askeri saldırıların ardından şimdi de finansal gücünü bir silah olarak kullanarak bölgedeki kaosu derinleştirmeyi hedefliyor.