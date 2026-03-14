  • 0.0
Dünya Bu isimler hakkında bilgi verene '10 milyon dolarlık ödül' ilanı!
Bu isimler hakkında bilgi verene '10 milyon dolarlık ödül' ilanı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın yönetim kademesine yönelik açık bir psikolojik harp hamlesi başlattı.

"Adalet İçin Ödül" adı altında yürütülen program kapsamında, aralarında yeni lider Mücteba Hamaney’in de bulunduğu üst düzey isimler hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödeme yapılacağı ilan edildi.

İstihbarat avına dahil edilen isim listesinde Mücteba Hamaney’in yanı sıra Ali Laricani, Ali Asgar Hicazi, Yahya Rahim Safevi, İskender Mümini ve İsmail Hatib gibi figürler yer alıyor. ABD yönetimi, bu kişilerin Devrim Muhafızları Ordusu’nu dünya genelinde yönlendirdiği iddiasını öne sürerek, toplamak istediği bilgiler için devasa bütçeler ayırdığını duyurdu.

 

Söz konusu duyuru, bölgenin ağır bir saldırı dalgasından geçtiği bir dönemin hemen ardından geldi. 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD’nin eş güdümlü olarak başlattığı askeri operasyonlar, İran sahasında büyük bir insani yıkıma sebep oldu. Resmi verilere göre bin 348 kişinin öldüğü, 17 binden fazla kişinin yaralandığı bu süreçte, Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey ismin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Vaşington, sahada yürüttüğü askeri saldırıların ardından şimdi de finansal gücünü bir silah olarak kullanarak bölgedeki kaosu derinleştirmeyi hedefliyor.

İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu
İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu

Dünya

İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu

İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı
İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı

Dünya

İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı

Lübnan'da sağlık çalışanlarına İsrail saldırısı: En az 14 ölü!
Lübnan'da sağlık çalışanlarına İsrail saldırısı: En az 14 ölü!

Dünya

Lübnan'da sağlık çalışanlarına İsrail saldırısı: En az 14 ölü!

Nihat Kızılçelik.

Demekki İran kendi içindeki Soykırımcı Amerikalı İsrailli satanist casusları temizleyip gebertti baktıki artık İranın başındakilerini öldüremiyor şimde casusluk yapacak kendisine satılmış hainler arıyor soykırımcı satanist Amerikanın düştüğü duruma bak savaşarak hezimete uğruyor suikastlerle savaş kazanacağını sanıyor Trump lanetli iblisin lanetli satanist çocuğu bayağı çaresiz durumda belliki
