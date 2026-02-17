Yalova’da şehitlere hakaret eden DEAŞ sempatizanına Özel Harekat darbesi!

  • İSTANBUL
Yalova’da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ lehine propaganda yapan, devlet kurumlarını ve aziz şehitleri aşağılayan şahıs, Özel Harekat destekli operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Emniyeti, siber dünyada terör övgüsü yapan ve milli değerlere saldıranlara karşı kararlı takibini sürdürüyor. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın terör örgütü DEAŞ’ı övücü paylaşımlarını tespit etti.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Yapılan incelemelerde, şüphelinin sadece örgüt propagandası yapmakla kalmadığı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletini ve aziz şehitleri aşağılayıcı, tehdit varan ifadeler kullandığı belirlendi. Düğmeye basan ekipler, şahsın ikametine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şafak operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hızla adli makamlara sevk edildi.

ADALET ÖNÜNDE HESAP VERDİ

Çıkarıldığı mahkemede paylaşımları ve terör örgütüyle olan sempatizan bağı sorgulanan şahıs, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti, huzur ve güvenliği bozmaya yönelik sanal veya fiziksel her türlü terör faaliyetine karşı operasyonların tavizsiz devam edeceğini bildirdi.

