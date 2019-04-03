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Yalova'da sandıklar tekrar açıldı

AK Parti'nin Yalova'da 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:22
Yalova'da sandıklar tekrar açıldı

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Vefa Salman'ın kazandığı kentteki seçim sonuçlarına AK Parti'nin Merkez İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz kabul edildi.

Seçim kurulu, Yalova Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki olması sebebiyle 5 sandığın, belediye meclis üyeliğinde de sonuç tutanağında tutarsızlık olması nedeniyle 2 sandıktaki oyların, 73 sandıkta ise sadece geçersiz oyların sayılmasına karar verildi.

Oy sayım işlemleri sürüyor.

Öte yandan partililer adliye etrafında toplandı, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:22
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