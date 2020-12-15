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Aktüel Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi
Aktüel

Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:11:16 -
Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen operasyonda, Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler S.U'nun, temin ettiği bir tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı.

Alıcı gibi davranarak irtibat kurdukları şüpheliyle Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde buluşan ekipler S.U'yu suçüstü yakaladı.

Zanlının üst aramasında, Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettiği tablet bulundu.

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