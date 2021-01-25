Yalova'da kirli eller devrede! 'Alevi' vatandaşlarımızın kapılarını işaretlediler

Yalova'da Alevi vatandaşların evlerine kırmızı boyalarla işaret konulması, tedirginliğe neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yalova CHP ve MHP il başkanları çirkin saldırıyı kınayan açıklama yaptı.

Vatandaşların kapısına 'alevi' yazdılar

Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile 'Alevi' diye yazıldı. Polis, Alevi vatandaşların evlerini boya ile işaretleyen faillerin peşine düştü.

Yalova Belediye Başkanı: Utanç duyuyorum

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, "Yalova gibi bir şehirde bazı Alevi yurttaşlarımızın evlerini işaretleyerek yapılan bu insanlık dışı, bu bağnaz hareketi esefle kınıyorum. Sorumluların hemen bulunması için emniyet yetkililerini acilen göreve çağırıyorum. Bu olayın muhakkak takipçisi olacağız. Bunu yapan yaratıkların Yalova'da yaşamasından dolayı da büyük utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'li Başkan: Tescilli vatan hainidir

Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesine bir tepki de Yalova MHP İl Başkanı Namık Öz'den geldi. MHP'li başkan Namık Öz, "Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir" dedi.

"Eski bir tezgah..."

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi evlerinin duvarına yazılan ayrımcılık bu eylemin akıllara daha önce bedeli kanla ödenmiş eski bir tezgahı getirdiğini vurgulayan Namık Öz şunları söyledi ;

"Türk milletinin, gerekli dersleri çıkardığı bu kışkırtmalara itibar etmeyecek derecede feraset sahibi olduğunu vurgulamak lazım. Kapısına 'Alevi' yazıp bu milletin bir parçasını ötekileştirebileceğini ve ondan ayırabileceğini düşünenler her kimse, tescilli vatan hainidir. O fırçayı tutan el, bu memleketin evladına ait değildir. O boyanın ham maddesi bu coğrafyanın değildir."

"Neden yazı yazıyorsunuz kapımızı çalın, kahvemizi için.."

Yaşananlara tepki gösteren vatandaş ise, "Neden yazı yazıyorsunuz kapımızı çalın, kahvemizi için, çayımızı ikram ederiz. Bizler aşımızı paylaşan insanlarız... Öyle üç beş çapulcuya da papuç bırakamayız" ifadelerini kullandı.