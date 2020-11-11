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Yerel Yalova'da kayıp zihinsel engelli genç bulundu
Yerel

Yalova'da kayıp zihinsel engelli genç bulundu

Yalova’da, 2 gün önce kaybolan, zihinsel engelli Kubilay Taşçı AFAD ekiplerince köyüne yakın kulübede otururken bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:16:00 -
Yalova'da kayıp zihinsel engelli genç bulundu

Kırsal Sugören Mahallesi’ndeki evinden pazartesi günü ayrılan, yüzde 50 zihinsel engelli Kubilay Taşçı’dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı. Köy ve çevresinde yapılan aramalar sonucu Kubilay Taşçı, bu sabah kulübede otururken bulundu. Tedbir amaçlı ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen Taşçı, daha sonra evine bırakıldı.

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