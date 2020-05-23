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Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:12:24 -
Yalova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir villadan beyaz eşya, bir iş yerinden de çok sayıda akü çalınması olayına karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede olayın failleri olan Y.K, B.K. ve S.Ç'yi gözaltına alan ekipler, çalıntı eşyaları ise sahiplerine teslim etti.

İlçe Emniyet Amirliğindeki sorgularının ardından adli mercilere sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Ekipler ayrıca ev eşyalarını satın alan V.C. ile aküleri satın alan R.H. hakkında "suç eşyasını satma, satın alma veya kabul etme" suçundan işlem başlattı.

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