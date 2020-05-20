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Spor

Yalova’da Hamleler 19 Mayıs Ruhu Adına Yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF)’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası eş zamanlı olarak Yalova’da da yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:50:23 -
Yalova’da Hamleler 19 Mayıs Ruhu Adına Yapıldı

Türkiye Satranç Federasyonu(TSF)’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası eş zamanlı olarak Yalova’da da yapıldı. Türkiye genelinde ki organizasyona 5 bin 548 lisanslı sporcu Yalova’daki turnuvaya ise 70 sporcu hamlelerini 19 Mayıs ruhu adına gerçekleştirildi. Türkiye genelindeki turnuvayla eş zamanlı olarak yapılan Yalova ayağına sporcular büyük ilgi gösterdi.


70 sporcunun ter döktüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası’na Çiftlikköy ekibi Altıknale Satranç Spor Kulübü damga vurdu. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından Altınkale’nin sporcusu Taylan Rüzgar birinci olurken, Yalova Belediyesporlu İsmail Tarık Baltacı ikinciBeyaz Fil Satranç Spor Kulübü’nden Metin Enis de turnuvada üçüncü sırayı aldı. En iyi kız sporcu dalında Altınkale Satranç Spor Kulübü’nden Funda Karaalioğlu, rakiplerini geride bırakmasını bildi ve madalyaya uzandı.


Yalova Satranç İl Temsilcisi Erkan Şat,” 19 Mayıs ruhuyla gerçekleştirdiğimiz online turnuvaya katılım gösteren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Derece elde den sporcularımızın madalya ve hediyelerini en kısa zamanda kargo yoluyla ulaştıracağız” dedi.

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