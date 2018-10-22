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Yalova'da fuhuş operasyonu: 40 gözaltı

Düzenlenen fuhuş operasyonunda 31'i yabancı  uyruklu kadın 40 kişi gözaltına alındı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:23
Yalova'da fuhuş operasyonu: 40 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yabancı uyruklu kadınlara  para karşılığında fuhuş yaptırıldığı yönündeki istihbari çalışmalarının ardından  operasyon düzenledi.

İçkili eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı operasyonda 31'i yabancı  uyruklu kadın 40 kişi yakalanırken 74 vatandaşın genel kimlik kontrolü (GBT)  yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 31 yabancı uyruklu kadının adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının  ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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