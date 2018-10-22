THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edildi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:50
Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Yalova'da Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarındaki bazı içkili eğlence mekanlarında, yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine gece eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 yabancı uyruklu kadın ve işletme görevlisi 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Şüpheliler, 'fuhuş', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 40 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, Türkiye'de oturma sürelerinin dolduğu belirlenerek jandarma tarafından sınır dışı edildi.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:50
  1. Yalova
  2. Fuhuş operasyonu
  3. yabancı uyruklu kadınlar
  4. sınır dışı edildi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'dan çok sert açıklama: Bu gaddarlık
    1. Malezya'dan çok sert açıklama: Bu..
    2. Kadın kılığına giren tacizci,..
    3. Su kabağı deyip geçmeyin
    4. Göçmen Kaçakçılığı yapan çete çökertildi
    5. Avusturya'dan Suudilere Kaşıkçı tepkisi!
    6. Afganistan'daki saldırıda yaralanan..
    7. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe mesajı:..
    8. Hulusi Akar resti çekti: Asla müsaade..
    9. Şehit Kaymakam davasında karar verildi
    10. Avrupa Birliği'nden Rusya ve..
    11. Yalova'da fuhuş operasyonu! 31 yabancı..
    12. Bursaspor'a müjdeli haber! O isim geri..
    13. Başucunuzda bulunmalı
    14. Japonya'dan Facebook'a sert uyarı!
    15. FETÖ elebaşı iyice zıvanadan çıktı!
    16. FETÖ şüphelileri, Yunanistan'a..
    17. Japonya'dan Cemal Kaşıkçı çağrısı!
    18. Valilik açıkladı! Bitlis'te operasyon
    19. Kayseri'de boşanma aşamasındaki..
    20. AK Partili belediye başkanına silahlı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur