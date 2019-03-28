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Yalova'da FETÖ/PDY yapılanmasına darbe

Yalova merkezli 12 ilde FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 09:59
Yalova'da FETÖ/PDY yapılanmasına darbe

Yalova merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmanın deşifresi edilmesi çalışmaları kapsamında, sabit ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilerek Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

‘’İzdivaç sorumlusu’’ tutuklanmıştı

KHK ile ihraç edilen 9 askeri öğrenci ile bir emekli asker, adliyeye getirildi.

Öte yandan, gözaltındaki diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltı işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen zanlılardan, Hakkari'de FETÖ'nün sözde "izdivaç sorumlusu" olduğu belirtilen kadın tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:59
  1. Hakkari
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. İzdivaç sorumlusu
  4. KHK
  5. Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  6. Yalova
  7. FETÖ üyesi
  8. PDY

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