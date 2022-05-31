Yalova’da fetih coşkusu

İstanbul’un fethinin 569. yıldönümü Yalova Üniversitesi ile Yalova Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Fetih Programı ile kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen merasimde ezgi sanatçısı Eşref Ziya sahne aldı. Programa Yalova Belediye Başkan V. Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, protokol üyeleri, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Yalova Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve Yalova halkı katıldı.

Önce Kur'an tilaveti sonra müzik ziyafeti

Programda Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Agah Terzi, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle gönüllere dokundu. Sonrasında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencileri Adiviye Tosun, Ali Ata ve Özkan Çakır tarafından İstanbul’un fethine dair şiirler okundu. Ardından, fetih programı kapsamında düzenlenen Eşref Ziya Terzi konseri başladı. İstanbul’un Fethi’nin yıldönümüne atıf yapan, milli ve manevi duyguları coşturan birbirinden güzel eserler Eşref Ziya Terzi tarafından seslendirildi. Programın ardından Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve Yalova Belediye Başkan V. Mustafa Tutuk Eşref Ziya Terzi’ye plaket ve çiçek takdim ettiler. Program teşekkür konuşmaları ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Rektör Bahçekapılı: Nice komutanların hayaliydi

Fetih programında konuşan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, “Nice kitaplara sığmayan, dillere destan olmuş bir şehirdir İstanbul. Nice komutanların hayali, nice fatihin büyülü rüyasıdır. Kıtaları birbirine bağlayan bir inci ve sevgili Peygamberimizin fethiyle müjdelediği aziz bir şehirdir. İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeğidir. İstanbul’un fethi, mukaddes bir ideal ve yüce bir gayenin eseridir. Bosna’dan Kudüs’e, Medine’den Şam’a, Edirne’den Buhara’ya, Bursa’dan Taşkent’e, Semerkant’tan Belh’e İslam dünyasına ruhunu vermiş şehirlerin başkenti, kalbi ve ruhudur. Fethin yıldönümünde, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın müjdesine mazhar olan siyasi dehasıyla İstanbul’un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Hanı ilmi, irfanı ve hikmetiyle fethin manevi komutanı Akşemseddin Hazretlerini, son nefesini sancağı surlara dikerek veren kahramanlık abidesi Ulubatlı Hasan’ı, vatan semalarında ezanlarımız dinmesin, bayrağımız inmesin diye toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin yolundan ayırmasın” ifadelerini kullandı.