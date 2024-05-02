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Gündem Yalova’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Gündem

Yalova’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 16:24:23 - 2024-05-02 16:24:23
Yalova’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

DEAŞ terör örgününe üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova’da düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Altınova ilçesi bağlı Subaşı beldesinde yapılan operasyonda DAEŞ şüphelisi F.Y. yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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