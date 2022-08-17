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Gündem Yalova'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Belediyeden çalınan 23 milyon nerede?'
Gündem

Yalova'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Belediyeden çalınan 23 milyon nerede?'

Yalova'da vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Belediyeye ait bir binadan "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?” yazılı pankart açılması, CHP Liderini köşeye sıkıştırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 19:53:00 -

Yalova'da vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti.

Kılıçdaroğlu'nu zora sokan "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?” yazan pankart, belediye binasından açıldı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu uzun süre yuhalandı.

Hal böyle iken CHP Lideri, planlanan esnaf ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı.

 

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Yorumlar

Karadenizli

Devlet nerede ozaman muz cumhiriyetimiyiz biz

kul

biri 125 milyar noldu diyor biri 25 milyon noldu diyor.garibim halk hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı.
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