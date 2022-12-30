Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken birçok kişi sosyal medyadan depremle ilgili paylaştım yaptı.
AFAD, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının 3.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.2 büyüklüğünde, 5.4 kilometre derinlikte ölçüldüğünü açıkladı.
İstanbul'da da hissedildi
Deprem İstanbul'da da hissedilirken; büyük korku yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorum paylaştı.