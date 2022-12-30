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Gündem Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
Gündem

Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da da hissedilirken birçok kişi sosyal medyadan depremle ilgili paylaştım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 14:05:00 -
Yalova'da 3.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

AFAD, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının 3.3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.2 büyüklüğünde, 5.4 kilometre derinlikte ölçüldüğünü açıkladı.

İstanbul'da da hissedildi

Deprem İstanbul'da da hissedilirken; büyük korku yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorum paylaştı.

 

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Yorumlar

Hüseyin

Dikkat edin, Türkiye ne zaman başarılara imza atmaya başlasa hemen bu İstanbul depremi masaya geliyor, olur da bunu yapmayı becerir İstanbul da depremi "yaptırırlar ise", ilk yapmamız gereken şüpheli ülkeleri ifşa etmek olmalıdır, tabı yapacağımız misillemesi katmerli olur.
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