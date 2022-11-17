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Gündem Yalova Üniversitesi'ne LGBT Kulübü tepkisi!
Gündem

Yalova Üniversitesi'ne LGBT Kulübü tepkisi!

Yalova Üniversitesi'nde sapkınları temsil eden LGBT Kulübü açıldı. Üniversitenin milli ve manevi değerlere sahip öğrencilerinden sapkınlara tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 23:37:00 - 2022-11-18 01:34:50
Yalova Üniversitesi'ne LGBT Kulübü tepkisi!

 Yeniakit.com.tr 

Ülke genelinde düzenlenen Büyük Aile yürüyüşleri ile tepki gösterilen LGBT lobisi üniversitelerdeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Sapkınlar şimdi de Yalova Üniversitesi'nde LGBT Kulübü açtı.

Eşcinselliği üniversitede yaygınlaştırıp meşrulaştırmak isteyen LGBT lobisi, fiziksel olarak faaliyetlerine başlarken, tanıtımlarını da sosyal medyada açılan hesapları aracılığı ile yapıyor.

Üniversitenin milli ve manevi değerlere sahip öğrencileri, Yalova Üniversitesi'nin sorumlu makamlarına LGBT Kulübü'nün kapatılması çağrısında bulundu.

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