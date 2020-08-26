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Aktüel Yalova Üniversitesinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor
Aktüel

Yalova Üniversitesinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci: - "Son senato toplantımızda 5 Ekim'de yüzde 40'ını uzaktan, yüzde 60'ını da yüz yüze eğitimle sürdürmeye karar verdik"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:51:03 -
Yalova Üniversitesinde yüz yüze eğitim 5 Ekim'de başlıyor

YALOVA (AA) - Yalova Üniversitesi (YAÜ) Senatosu, öğrencilerin yüzde 60'ına 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitim verilmesi kararını aldı.

YAÜ Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, yaptığı açıklamada, senatonun, öğrencilerin yüzde 40'ına uzaktan, kalanına ise yüz yüze eğitim verme yönünde karar aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini ancak Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) 1 Ekim 2020 itibarıyla akademik takvimlerini belirleme talimatı verdiğini anlatan Cebeci, şöyle konuştu:

"Son senato toplantımızda 5 Ekim'de yüzde 40'ını uzaktan, yüzde 60'ını da yüz yüze eğitimle sürdürmeye karar verdik. Hem üniversiteyi tatil etmemeyi hem de öğrencilerimizin kampüslerimizde olabilecek en az düzeyde toplanmalarını hedefledik. Öğrencilerimizden yüz yüze eğitimi olan gelecek, olmayan uzaktan katılacak. Ders sayısı azaldığı için günde 3-4 ders yapmış olacaklar. Bu dersleri tüm güne yaydığımız zaman da kampüslerimizdeki öğrenci sayımızı minimize etmiş olacağız."

Uzaktan eğitim alanlar için final sınavlarını yine yüz yüze yapacaklarını aktaran Cebeci, böylelikle uzaktan eğitimdeki ölçme ve değerlendirme sıkıntısını da yaşamayacaklarına dikkati çekti.

- İnterneti olmayan öğrenciler için salon tahsis edilecek

Evinde veya kaldığı yurtta internet imkanı olmayan öğrenciler için ise kampüs içerisinde bilgisayarlarla donatılmış bir salon tahsis edeceklerine vurgu yapan Cebeci, şunları kaydetti:

"Online eğitimini evinde sürdüremeyen öğrencilerimiz için kampüs içerisinde bilgisayarla donatılan bir salonla imkan vermiş olacağız. Böylece önümüzdeki öğretim yılında hem üniversitemizi bir virüse teslim etmemek hem de onla mücadele etme bilincini geliştirmek istiyoruz. Görevlendireceğimiz personellerimizle maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini sağlayacağız. Bununla da öğrencilerimizin de aktif şekilde mücadeleye katılımını sağlayacağız.

Eğer 5 Ekim'e kadar beklenmedik gelişmeler olur, YÖK veya devletimiz tarafından eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı verilirse yapılacak bir şey yok. Ama bu yönde bir karar verilmezse biz aldığımız karar doğrultusunda eğitim vereceğiz."

Cebeci, tüm birimlerin müsait olan derslikleri kullanabileceğini ifade ederek, uzaktan eğitimin etkili olabilmesi için üç ayrı komisyon kurduklarını sözlerine ekledi.


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