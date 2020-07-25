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Eğitim

Yalova Üniversitesi taban puanları 2020

2020 Yalova Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları | YKS tercih döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin pek çoğu Yalova Üniversitesi bölümleri başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar “2020 üniversite taban puanları” , “Kaç puanla hangi üniversiteye girerim” , “Yalova Üniversitesi taban puanları 2020” , “Yalova Üniversitesi bölümleri kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:42:00 -
Yalova Üniversitesi taban puanları 2020

Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayacak. 14 Ağustos’ta ise tercihler noktalanacak. Süreç kısaldıkça adaylar okulları puanları kontenjanları inceliyor. Öğrencilerin pek çoğu Yalova Üniversitesi’ni yakından inceliyor.

Yalova Üniversitesi bölümleri 2020

Bilgisayar Mühendisliği

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Grafik Tasarımı

Hukuk

İç Mimarlık

İktisat

İletişim Sanatları

İnşaat Mühendisliği

İslami İlimler

İslami İlimler(Arapça)

İşletme

İşletme(İngilizce)

Kimya ve Süreç Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Polimer Mühendisliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Hizmet(Fakülte)

Ulaştırma Mühendisliği

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Finans

Yalova Üniversitesi taban puanları 2020

Yalova Üniversitesi’nde okumak isteyenler okul puanlarını kontenjanlarını araştırıyor. İşte, Yalova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması

 

YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

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DGS açıköğretim puanları 2020

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