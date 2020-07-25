Yalova Üniversitesi taban puanları 2020
2020 Yalova Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları | YKS tercih döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Üniversite tercihi yapacak olan öğrencilerin pek çoğu Yalova Üniversitesi bölümleri başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar “2020 üniversite taban puanları” , “Kaç puanla hangi üniversiteye girerim” , “Yalova Üniversitesi taban puanları 2020” , “Yalova Üniversitesi bölümleri kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayacak. 14 Ağustos’ta ise tercihler noktalanacak. Süreç kısaldıkça adaylar okulları puanları kontenjanları inceliyor. Öğrencilerin pek çoğu Yalova Üniversitesi’ni yakından inceliyor.
Yalova Üniversitesi bölümleri 2020
Bilgisayar Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Grafik Tasarımı
Hukuk
İç Mimarlık
İktisat
İletişim Sanatları
İnşaat Mühendisliği
İslami İlimler
İslami İlimler(Arapça)
İşletme
İşletme(İngilizce)
Kimya ve Süreç Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Polimer Mühendisliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Hizmet(Fakülte)
Ulaştırma Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler(İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Finans
Yalova Üniversitesi taban puanları 2020
Yalova Üniversitesi’nde okumak isteyenler okul puanlarını kontenjanlarını araştırıyor. İşte, Yalova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması
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