Son Haberler

Yalova nefes alacak! "Sağlıkta Nefesin Önemi" etkinliğiyle vereme karşı büyük savaş başlıyor
Yalova nefes alacak! "Sağlıkta Nefesin Önemi" etkinliğiyle vereme karşı büyük savaş başlıyor

Yalova, 1–7 Ocak Verem Savaşı Haftası kapsamında hayati bir farkındalık projesine ev sahipliği yapıyor. Yalova Kent Konseyi, Yeşilay ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıkta Nefesin Önemi” başlıklı etkinlikte, akciğer sağlığından veremle mücadeleye kadar pek çok kritik konu masaya yatırılacak. 2026 yılının ilk önemli sağlık buluşması olan bu organizasyonda, alanında uzman isimler sadece veremi değil, aynı zamanda solunum yollarını tehdit eden bağımlılık risklerini de vatandaşlara anlatacak.

Yalova Kent Konseyi’nin paydaşları arasında yer aldığı, Yeşilay Yalova ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 1–7 Ocak Verem Savaşı Haftası kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenleniyor. “Sağlıkta Nefesin Önemi” başlığını taşıyan program, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 14.00’te Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe; Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Yalova Verem Savaş Derneği Başkanı İnciser Yakut ile Kanser Hastaları Derneği Başkanı Sibel Beyosmanoğlu katkı sunarken, organizasyonda çeşitli sivil toplum kuruluşları da aktif rol alıyor.

 

Programda konuşmacı olarak; Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyon Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Köse Kabil, Yeşilay Danışmanlık Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Şengül Uyanmaz ile Çocuk-Ergen-Aile Danışmanı ve Nefes Terapisti Simge Arslan Engül yer alacak. Uzmanlar, veremle mücadele, solunum sağlığının korunması, bağımlılıkla ilişkili riskler ve nefesin fiziksel ile ruhsal sağlık üzerindeki etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

Toplum sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe tüm Yalova halkı davet edildi.

