Yalova nefes alacak! "Sağlıkta Nefesin Önemi" etkinliğiyle vereme karşı büyük savaş başlıyor

Yalova, 1–7 Ocak Verem Savaşı Haftası kapsamında hayati bir farkındalık projesine ev sahipliği yapıyor. Yalova Kent Konseyi, Yeşilay ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıkta Nefesin Önemi” başlıklı etkinlikte, akciğer sağlığından veremle mücadeleye kadar pek çok kritik konu masaya yatırılacak. 2026 yılının ilk önemli sağlık buluşması olan bu organizasyonda, alanında uzman isimler sadece veremi değil, aynı zamanda solunum yollarını tehdit eden bağımlılık risklerini de vatandaşlara anlatacak.