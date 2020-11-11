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Aktüel Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor
Aktüel

Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:46:22 -
Yalnızlık en fazla 20'li, en az 60'lı yaşlarda hissediliyor

ANKARA (AA) - Yalnızlığın 20'li yaşlarda en yüksek, 60'larda ise en düşük seviyede hissedildiği ortaya çıktı.

NewsMedicalLifeSciences sitesinin haberine göre, ABD'de California Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi, farklı yaş gruplarında yalnızlığa yol açan psikolojik ve çevresel faktörleri inceledi.

Çalışmaya yaşları 20 ila 69 olan 2 bin 843 kişi katıldı.

Ayrıntıları "Journal of Clinical Psychiatry" dergisinin internet sayısında yer alan araştırmada, yalnızlık seviyesinin, 20'li yaşlarda zirve yaptığı, 60'larda en düşük çıktığı, 40'lı yaşların ortasında yine yükselişe geçtiği gözlendi.

Uzmanlar, düşük empati ve şefkat seviyesi, dar sosyal iletişim ağları, eş sahibi olmama ve uyku bozukluklarının, tüm yaş gruplarında yalnızlığın göstergeleri olduğuna işaret etti.

Düşük sosyal öz yeterlilik ve yüksek kaygı, 60'lı yaşlar hariç diğer yaş gruplarında ağır yalnızlıkla ilişkilendirilirken, 50'li yaşlarda düşük kararlılık seviyesi yalnızlıkla bağdaştırıldı.

Çalışmada, 20'li yaşlarında insanların, bir kariyer ve eş sahibi olmaya çalışırken yoğun stres ve baskı altında olduklarına, 40'larında da yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla yüzleşmeye başladıklarına dikkat çekildi.

Araştırma ekibinden Dilip V. Jeste, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına vurgu yaparak, "Bu zorlu zamanlarda yalnızlığı azaltmak için hangi stratejilerin etkili olabileceğini anlamak istedik. Yalnızlık, salgını durdurmak için gerekli olan fiziksel mesafeyle daha da kötü bir hal alıyor." değerlendirmesini yaptı.


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