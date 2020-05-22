  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Sinemalar ne zaman açılacak?

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın sevabı var mı?

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi
için kalan
Aktüel

Yalnız yaşayan yaşlılara gönüllü terapi desteği veren Türk psikolog büyük takdir topladı

İsveç'te yaşayan Türk psikolog Meleknur Alevcan: - "(Yaşlılar) Kendi ailelerinden arayan olmayıp da benim onlara gönüllü hizmet yapmama çok şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar ve duygusallaşıp göz yaşlarına boğuluyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:44:31 -
Yalnız yaşayan yaşlılara gönüllü terapi desteği veren Türk psikolog büyük takdir topladı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle evlerinde yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlılara 3 aydır gönüllü terapi desteğinde bulunan Türk uzman psikolog Meleknur Alevcan, ülkede büyük takdir topladı.

İsveç NSD ve Kuriren gazetelerinin haberine göre, yaşlılara yönelik uygulamayı hayata geçiren 30 yaşındaki Alevcan'ı arayan yaşlılar yalnız ölmek istemediklerini söyleyerek, yardım istiyor.

Alevcan da bu yardımları geri çevirmeyerek başlattığı gönüllü terapi desteğiyle kamuoyunun büyük takdirini topladı.

AA muhabirine açıklama yapan Alevcan, Lulea kentinde yaşadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle yaşlılara yönelik böyle bir uygulama başlattığını söyledi.

İsveç'te yalnızlığa mahkum çok sayıda yaşlı bulunduğunu dile getiren Alevcan, şöyle konuştu:

''Ağır şizofreni teşhisi konan yaşlı bir İsveçli hastam vardı. Yıllar önce ailesi ve akrabaları terk etmiş, yalnız halde huzurevinde kalıyordu. Sadece ilaç saati geldiğinde bakıcılarıyla kontağı vardı. Hayattan kopmuş yalnız ölmeyi bekleyen o kişiye gönüllü olarak terapi başlattım. 3 yıl boyunca ihtiyacı olan alışverişini yaptım, piyano çalmayı ve hayata bağlanmayı öğrettim. Başka bir yaşlı hastada aynı ilerlemeyi kaydedip mutlu olduklarını görünce; yardıma muhtaç birçok yaşlı hastaya gönüllü şekilde ulaşmak istedim. Özellikle koronavirüs salgınıyla daha fazla izole olan yaşlıların morallerini düzeltmek için, 3 aydır gönüllü olarak terapi yapmaya devam ediyorum''

- ''Yaşlılar göz yaşını tutamıyor''

Alevcan, 30 hastasının olduğunu belirterek, ''(Yaşlılar) Kendi ailelerinden arayan olmayıp da benim onlara gönüllü hizmet yapmama çok şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar ve duygusallaşıp göz yaşlarına boğuluyorlar." dedi.

İstanbul'dan 8 yıl önce İsveç'e taşındığını hatırlatan Alevcan, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olduğunu kaydetti.

İsveç Lulea Teknoloji Üniversitesinde psikoloji bölümünü bitirdiğini dile getiren Alevcan, ''Amerika'da psikoloji ve psikoterapi eğitimi adım, ardından İsveç'te Kristianstad Üniversitesinde psikoloji masterı yaptım. Şu an West Üniversitesinde de çocuk ve ergen psikolojisi üzerine ikinci masterimi yapıyorum." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı
Gündem

'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı

Konuk olduğu canlı yayında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na 'Senin karşında Başbakan var' hatırlatma..
İzmir'deki cami provokasyonu sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Gündem

İzmir'deki cami provokasyonu sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de camileri hedef alan alçak saldırı sonrası yaptığı açıklamada "İbadet yerleri kutsalımızdır. Camileri..
Eski CHP’li vekilden CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması
Siyaset

Eski CHP’li vekilden CHP’li belediyeye 2 milyonluk rüşvet suçlaması

CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP’li Kumluca Belediyesi’nin 2 milyon lira rüşvet ..
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı