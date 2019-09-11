Yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü Gemlik ilçesindeki evinde cesedi bulunan kadının ölümünün aydınlatılması için polis tarafından çalışma başlatıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kumla Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Tülin Beygirci (48), çalıştığı fabrikadaki işine gitmeyince mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. İhbar üzerine bu eve giden polisler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Beygirci'nin cesediyle karşılaştı. Vücudunda 50'den fazla bıçak darbesi olduğu öğrenilen kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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