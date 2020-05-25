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Aktüel

Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu

Adana’da yalnız yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:06:41 -
Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu

Adana’da yalnız yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57135 Sokak’taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evin birinci katında yaşayan Bülent Çetin’in (54) yanına gelen kardeşi kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde ise Çetin’in yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğuştan sağ kolundan engeli olan Çetin’in alkol kullandığı öne sürülürken polis ölümle ilgili inceleme başlattı.


Yapılan ilk incelemenin ardından Çetin’in ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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