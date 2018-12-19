THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yalnız yaşadığı evinde sobadan zehirlenip öldü

Manisa'da yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:58
Yalnız yaşadığı evinde sobadan zehirlenip öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nazım Karabulak (75), yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi 71 Sokak 44-B numarada yalnız yaşayan Nazım Karabulak'tan bir süredir haber alamayan arkadaşları, bugün eve giderek, zili çaldı. Yanıt alamadıkları için meraklanan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine eve polise ve sağlık ekipleri gitti. Ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Evde baygın bulunan Karabulak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Karabulak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karabulak'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:58
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. Salihli
  4. Nazım Karabulak
  5. soba zehirlenmesi
  6. soba faciası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    1. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    2. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    3. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    4. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    5. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    6. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    7. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    8. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    9. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    10. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    11. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    12. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    13. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    14. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    15. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    18. Gaziantep'te sağanak
    19. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    20. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti