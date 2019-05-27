Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan isimli adam, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kocaeli İzmit'te, 3 gündür haber alınamayan Nejdet Erdoğan'ın (65), yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu.



Karabaş Mahallesi'ndeki apartmanda oturan Nejdet Erdoğan'dan 3 gündür haber alamayan ve evinin kapısından kötü koku duyan bina sakinleri, polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin evin kapısını açmasıyla içeri giren sağlık görevlileri, Erdoğan'ı oturma odasında, yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp izine rastlanmayan Nejdet Erdoğan'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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