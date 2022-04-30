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Medya Yalnız Kurt'ta merak edilen 5 numara karakteri belli oldu
Medya

Yalnız Kurt'ta merak edilen 5 numara karakteri belli oldu

ATV'nin sevilen dizisi olan Yalnız Kurt dizisinde merakla beklenen 5 numara karakteri sonunda ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 16:48:00 -
Yalnız Kurt'ta merak edilen 5 numara karakteri belli oldu

Yalnız Kurt 15. bölüm ile birlikte merak son buldu. Osman Sınav Yapımı Yalnız Kurt dizisinde uzun süredir sözü edilen 5 Numara karakteri sonunda ortaya çıktı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan dizi yakın tarihte meydana gelmiş faili meçhulleri ekrana taşıyordu. Yalnız Kurt Dizisinde 5 Numara Sonunda Ortaya Çıktı! Usta Oyuncu Kadroya Girdi!

Uğur Çavuşoğlu'nun Yalnız Kurt dizisine 5 Numara karakteriyle giriş yapması uzun süredir beklenen usta oyuncu isteğini de bir anlamda tatmin etmiş oldu. Dizide rol alan genç oyuncuların varlığı eleştirilere neden olmuş ve birçok izleyici artık kadroya usta oyuncuların da girmesi gerektiği yorumlarında bulunmuştu.

5 numara ortaya çıktı

Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt dizisinde Altay ve Sare ikilisinin aksiyon dolu sahneleri devam ederken bir yandan da 5 Numara karakterinin varlığı merak uyandırıyordu. Sonunda usta oyuncu Uğur Çavuşoğlu'nun Yalnız Kurt oyuncu kadrosuna girmesiyle dizi yeni bir soluk aldı.

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