Yalnız Kurt'a Diriliş Ertuğrul'dan bomba transfer
Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ural Bey karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Kürşat Alnıaçık, ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'a transfer oldu. Ünlü oyuncu 2. Bölümde Viking karakteri ile ekranlara geldi.
Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. İkinci bölümüyle ise gündemi altüst etti.
Oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt, cuma gününe ait reyting sıralamasını altüst etti.
Bu akşam ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan diziden izleyicilerin yüzünü güldürecek bir transfer haberi geldi.
2. Bölümde dahil oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ural Bey karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Kürşat Alnıaçık, ATV'nin 'Yeni Kurtlar Vadisi' olarak adlandırılan Yalnız Kurt dizisinin kadrosuna dahil oldu.