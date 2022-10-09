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Medya Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları kimler?
Medya

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz yıl ATV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt yeni bölüm hangi gün?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 20:54:00 -
Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisinin ne zaman ekranlara geleceği merak ediliyor.

Yalnız Kurt yeni sezon ne zaman? Yalnız Kurt yeni sezon oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisi 14 Ekim Cuma akşamı 20.00'de ATV ekranların yayımlanacak. Dizinin yeni sezonu için kadroya 15 yeni isim katıldı. 

Yalnız Kurt'un yeni sezon kadrosuna; Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Me, Alper Saylık, Cihan Kurtan ve Güray Görkem.

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