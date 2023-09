Yalın yönetimle verimlilik artışı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, özel sektörde yoğun olarak kullanılan ancak kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, akaryakıt kullanım verimliliği yüzde 5 arttı, ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı da yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme sürelerinde yüzde 17 iyileşme sağlanırken, ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37, güvenlik personeli sayısı da yüzde 16 azaldı. Biyosidal ilaç maliyetleri yüzde 78 azalırken, cenaze nakil hizmetlerinde kapasite yüzde 50 arttı. Çalışma kapsamında 618 yalınlaştırma projesi uygulanırken, hizmet çeşitliliğinin sürekli artmasına rağmen 2018 yılına oranla personel sayısında yüzde 13 azalma sağlandı. Tüm bu iyileştirmelerle birlikte yatırımların genel bütçedeki oranı yüzde 22’den 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 42’ye yükseldi.

STK’larla ‘yalın’ buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yalın belediyecilik uygulamaları, Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle paylaşıldı. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alper Bayrak, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve elde ettikleri kazanımları, katılımcılarla paylaştı. Yalın belediyecilik uygulamalarıyla bugüne kadar elde ettikleri kazanımın 796 milyon TL’ye ulaştığını hatırlatan Bayrak, “Biz doğrudan mali kazanım hedeflemiyoruz, süreci yalınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu sayede de yeni projeler için kaynak ortaya çıkıyor. Bu elde ettiğimiz kazanımlarla mevcut hizmetlerimize ilave olarak, Ana Kucakları, gençlik merkezleri, kültür merkezleri, millet bahçeleri, yeni hizmet binaları, trafik yönetim merkezi, koza ekipleri, Yaren ve Seyyah ekipleri, inovasyon merkezi, çağrı merkezi gibi pek çok yeni hizmeti hayata geçirmiş olduk” dedi.

Kat edilecek mesafe çok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yalın yönetimin özel sektörün yanında artık günümüzde kamunun da olmazsa olmazlarından biri olduğunu söyledi. Yalın yönetimde sürekli bir iyileştirmenin söz konusu olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Daha kat edecek çok mesafe var. Her kurumun bu manada yapabileceği çalışmalar olduğuna inanıyorum. Personelden, ekip ve ekipmana kadar her alanda ölçüm şart. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi değerlendiremezsiniz. Bir iş ne kadar zamanda kaç personelle yapılır bunu bilmek gerekli. Aksi halde bu hem zaman hem de iş gücü kaybına yol açıyor. Bir yerde fazla personel varsa o personeli başka alanlarda değerlendiriyoruz. Yalın yönetim projesi kapsamında işine son verilen tek bir personel bile yok. Sadece verimliliği en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Yalın yönetimle elde ettiklerimizi diğer alanlarda kullanmak mümkün. Arzu ediyorum ki işbirliği içerisinde bunu farklı kurumlara da yayalım. Kamunun en büyük handikaplarından biri hizmet alanının geniş olması. Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçede farklı şantiyeler, depolar, binalar var. Bırakın farklı binaları, aynı binadaki kişilerin bile birbirinden haberi yok. Bu uygulama ile herkesin artık birbirini görmesi ve düşünmesi gerekliliğini anladık. Biz her geçen gün kendimizi iyileştirmeye ve yalın yönetimde sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktadaki heyecanımızı, gayretimizi ve çalışmalarımızı da sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşmak istedik” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hayata geçirilen yalın belediyecilik uygulamalarıyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.