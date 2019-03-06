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Yalın ayakla gelen şampiyonluğun gururunu yaşıyor

- Portekiz'de geçen ay düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışması'nda rakibinin arkadan ayağına basması sonucu ayakkabısı çıkan ve yarışmayı tek ayakkabıyla tamamlayarak şampiyon olan milli atlet Emine Akbingöl, yaşadıklarını anlattı - Emine Akbingöl: "500 metrede arkadaki rakiplerimden biri ayağıma bastı ve çivili ayakkabım çıktı. Çıkan çivili ayakkabımda çip takılıydı. 500 metreden sonra tek ayakkabıyla devam ettim. Ardından Portekizli başhakem, çivili ayakkabımı bulup bana ulaştırdı. Ben de ayakkabıyı elime alarak koştum. Yarışa böyle devam ettim ve birinci oldum. Çok mutluyum, gurur verici"

06 Mart 2019 Çarşamba 13:28
Yalın ayakla gelen şampiyonluğun gururunu yaşıyor


MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde yaşayan milli atlet Emine Akbingöl, bir bölümünü tek ayakkabıyla koştuğu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışması'nda birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Portekiz'de 3 Şubat'ta düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kadınlar 20 yaş altı kategorisindeki yarışta rakibinin arkadan ayağına basması sonucu ayakkabısı çıkan ve bu şekilde koşarak birinci olan Emine Akbingöl, memleketine dönerek çalışmalarına yeniden başladı.

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Emine Akbingöl, antrenörler eşliğinde stattaki çalışmalarını sürdürüyor.

Emine Akbingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında atletizme başladığını, krosta 4 yıldır Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarışlarına katıldığını söyledi.


- "Tek ayakkabıyla da birinci olacağıma inandım"


Aynı parkurda gerçekleştirilen yarışlarda, 2016'da ilk katıldığı organizasyonda ikinci, 2017'de dördüncü, geçen yıl ikinci ve bu sene ise 4 bin 270 metrede birinci olduğunu anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:

"Son yarışta 500 metrede arkadaki rakiplerimden biri ayağıma bastı ve çivili ayakkabım çıktı. Çıkan çivili ayakkabımda çip takılıydı. 500 metreden sonra tek ayakkabıyla devam ettim. Ardından Portekizli başhakem, çivili ayakkabımı bulup bana ulaştırdı. Ben de ayakkabıyı elime alarak koştum. Yarışa böyle devam ettim ve birinci oldum. Ayakkabıyı elime alıp koştuktan sonra ayakkabıyı düşünmedim. Tek ayakkabıyla da birinci olacağıma inandım. O hırsla, güvenle yarışa devam ettim ve şampiyon oldum. Çok mutluyum, gurur verici. Benim için zor bir yarış oldu ama her zorluğa rağmen şampiyonluğa ulaştım."

Ayakkabısı çıktıktan sonra bir süre tedirginlik yaşadığını vurgulayan Emine Akbingöl, "Acaba durup ayakkabıyı giysem geç kalır mıyım, diye düşündüm. O an bir karar vermem gerekiyordu ve ayakkabıyı orada bırakmaya karar verdim. Ayakkabıyı bıraktım ve devam ettim." şeklinde görüş belirtti.

Genç sporcu, "Portekiz'deki yarışta hem ülkemi hem de Fenerbahçe Kulübümü temsil ediyordum. O düşünceyle yarışa devam ettim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Yarışta yaşadığım zorluklara rağmen şampiyon oldum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:28
  1. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
  2. AYAKKABI
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  5. Muş
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