Yalım'ın 34 araç ruhsatı ile 114 tapu kaydını içeren serveti dudak uçuklattı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü kritik rüşvet, yolsuzluk ve irtikap soruşturmasında MASAK raporu gündeme bomba gibi düştü! Özkan Yalım’ın şoförü Cihan Aras üzerine yapılan milyonlarca liralık hisse devirleri ve dikkat çeken nakit hareketleri mercek altına alındı.

İstanbul’da yürütülen 2025/239999 sayılı soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yalım adına kayıtlı 1 araç ve tam 31 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, şirketleri üzerinden yürütülen işlemler tabloyu daha da büyüttü. Yalım’ın muvazaalı şekilde şoförüne devrettiği şirketler de dahil edildiğinde toplam 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşan devasa servete sahip olduğu öğrenildi.

Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri milyonluk hisse devirleri ve nakit trafiği oldu: Yalım’ın %90 ortağı olduğu Yalım Petrol şirketindeki hisselerini şoförü Cihan Aras’a devrettiği, devir sürecinde hesabından 24 milyon 625 bin TL’lik nakit çekim yapıldığı, aynı tutarın Cihan Aras tarafından aynı gün ve aynı şubede hesaba yatırılarak muvazaalı işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Yine Yalım’ın %95 ortağı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketindeki hisselerini de devrederken 9 milyon 500 bin TL tutarında benzer bir nakit çekme ve yatırma işlemi gerçekleştirildiği ve bu şekilde muvazaalı bir para trafiği oluşturulduğu öğrenildi. Tüm bu işlemlerin açıklamasında ise “hisse devri ödemesi” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Yapılan muvazaalı hisse devirleri sonrası Yalım Petrol Ürünleri Tur. Oto. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti adına kayıtlı 28 araç, 55 adet taşınmaz olduğu, Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürn. Tur. İnş. Nak. Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti adına ise kayıtlı 5 araç, 28 taşınmaz bulunduğu, Yalım’ın üzerine olan 1 araç ve tam 31 taşınmaz ile birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldığı öğrenildi.

Yalım’ın mal varlıklarını şoförünün üzerine geçirmesi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik başlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Savcılık ve ilgili birimlerin milyonluk para hareketleri, şirket devirleri ve mal varlığı transferleriyle ilgili incelemelerini derinleştirdiği kaydediliyor. Dosyada yer alan bulguların önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere yol açması bekleniyor.