  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Eğitim Yalım Ne Demek, TDK Sözlükteki Üç Anlamı Nedir?
Eğitim

Yalım Ne Demek, TDK Sözlükteki Üç Anlamı Nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yalım Ne Demek, TDK Sözlükteki Üç Anlamı Nedir?

Yalım kelimesi, 12. yüzyılda literatüre giren ve hem alev gibi gerçek bir anlamı hem de saygınlık gibi mecazi anlamları barındıran eski Türkçe bir sözcüktür.

Eski Türkçe kökenli kelimelerden biri olan yalım, "yalın" veya "yalaz" kelimeleriyle aynı kökten türemiştir ve 12. yüzyıldan itibaren yazılı kaynaklarda yer almaktadır. Günümüzde günlük dilde nadiren kullanılsa da, bu kelimenin anlamı sıklıkla merak edilmektedir. Yalım kelimesinin temel ve gerçek anlamı "alev" veya "ateş" demektir. Ancak Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu sözcük, kullanıldığı bağlama göre üç farklı anlamda değerlendirilir.

Yalım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamları

TDK, yalım kelimesini hem somut hem de soyut kavramları karşılayacak şekilde tanımlar. İlk anlamı, kelimenin kökeniyle doğrudan ilişkilidir ve "har" veya "ateş" manasına gelir. Bu anlamda yalım, alevlenmiş bir maddeyi veya ısıyı ifade eder. İkinci somut anlamı ise kesici aletlerin en uç ve keskin tarafıdır; bıçak, falçata ya da testere gibi araçların kesmeye yarayan yüzeyi için kullanılır.

Yalım kelimesinin en yaygın bilinen ve mecazi kullanımı ise üçüncü anlamıdır. Bu bağlamda yalım, bir kişinin toplum içindeki duruşunu, itibarını, haysiyetini ve saygınlığını ifade eder. Makam veya mevki sahibi olmaktan ziyade, bireyin çevresinden gördüğü saygıyı ve değeri belirtmek için kullanılır. Örneğin, bir kişinin itibarının düşük olduğunu anlatmak için "yalımı düşük" ifadesi kullanılır.

Yalım Kelimesi Hangi Eş Anlamlılarla Kullanılır?

Yalım kelimesinin gerçek anlamı olan "ateş" veya "alev" ile ilişkili pek çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı sözcükler arasında Har, Alev, Ateş, Kıvılcım, Nar ve Yalaz sayılabilir. Kelimenin mecazi anlamı olan itibar için ise haysiyet, saygınlık ve onur kelimeleri yakın anlamlı olarak kullanılabilir. Yalım kelimesinin mecazi kullanımına yönelik örnek cümle ise şöyledir: "Bu tür yalımı düşük insanlara çok fazla güvenmemekte fayda var." Bu cümledeki "yalımı düşük" ifadesi, itibarı zayıf veya toplum nezdinde değeri olmayan kişiler anlamına gelmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23