Yalçın'dan Çilingiroğlu'na tepki: Üslup mahrumu dili kökünden koparırız

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP'nin yayın organı Halk Tv'de saygısız açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri sonrası sert tepkide bulundu.

Çilingiroğlu'nun Türkiye Tabibler Birliği'ni (TTB) savunup Bahçeli'yi eleştirmesi üzerine Yalçın, Twitter hasabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız. Ne var ki Çilingiroğlu hayâsızı Okyanus ötesinde, ağababalarının kucağına saklanıyor." dedi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

1-Mehmet Çilingiroğlu adlı sözde bilim adamı ve FETÖ’cü müptezel; CHP’nin borazanı Halk TV’de Bu gece fevkalade seviyesiz, edepsiz ve ahlak dışı ifadelerle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye saldırdı.

2-Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız. Ne var ki Çilingiroğlu hayâsızı Okyanus ötesinde, ağababalarının kucağına saklanıyor.

3-Kabahat ondan çok, onu bizim üzerimize salarak havlatan Halk TV’de… CHP’nin davulunu çalan bu TV kanalında, sürekli olarak çeşitli bahanelerle MHP ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapılıyor. Hem de en seviyesiz şekilde…

4-Halk TV’nin son edepsizliğinin sebebi ise Genel Başkanımızın Tabipler Birliği'nin kapatılması gerektiğine dair açıklamalarından duydukları endişe ve kin.

5-Çünkü adının başında Türk sıfatı bulunan Tabipler Birliğinin yönetimi Türk düşmanlarının elinde. Başkanı Fincancı, PKK yanlısı bir militan.

6-Arkasında HDP’den çok CHP’nin durduğu Tabipler Birliği’ndeki bu ihanet yapılanmasını MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin deşifre etmesi, iki partide de deprem etkisi yarattı.

7-Bilinsin ki siyasette kirli ortaklıkları su yüzüne çıkaran MHP, daha birçok maskeyi indirip ardındaki ihanet suretlerini göstermeye devam edecek.

8 (son)-Sayın Genel Başkanımıza dönük tahrik kokan alçakça küfür ve saldırıya çanak tutarak FETÖ’nün it uşaklarını üzerimize saldırtan Halk TV’yi şiddetle kınıyor, bu maksatlı ve rezil yayın anlayışı hakkında işlem yapılması için ilgili mercileri göreve davet ediyoruz.