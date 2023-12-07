Yalçın ve Durmaz'dan Latif Şimşek'e 'hayırlı olsun' ziyareti!
Anadolu Birlik Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın ve Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz, Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’e, yeni görevinden dolayı nezaket ziyaretinde bulundular.
Akit Medya Ankara Temsilciliği'nde gerçekleşen ziyarette, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Akit TV ve Yeni Akit Gazetesi’nin, Türk medyasında örnek bir duruş sergilediğini söyledi.
Yalçın, Şimşek’e Akit Medya’daki yeni görevi için hayırlı olsun temennisinde bulundu.
'Tüm partiler Türkiye için siyaset yapıyor!
Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Durmaz da iktidar ya da muhalefet tüm partilerin Türkiye için siyaset yaptığının altını çizdi.
Durmaz, Latif Limşek'e başarı diledi.