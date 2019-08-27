0553 313 94 23

Yalçın: “Vatandaşımıza Hizmetten Mutluyuz”

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerine “Belediye Mahallemizde” sloganıyla başlattığı hizmet çıkarması devam ediyor.

27 Ağustos 2019 Salı 12:15
Yalçın: “Vatandaşımıza Hizmetten Mutluyuz”

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerine “Belediye Mahallemizde” sloganıyla başlattığı hizmet çıkarması devam ediyor. Belediyenin Çatakdere’den sonraki durağı Kamber Mahallesi oldu.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından “Belediye Mahallemizde” sloganıyla Talas’ın kırsal mahallelerinde başlatılan hizmet çıkarması Kamber ile devam ediyor. Halkın büyük desteğiyle karşılanan projede 45 araç ve 195 personel ile belirli günlük periyotlarla kırsal mahallelere komple bakım ve onarım çalışması ve halkın taleplerine yönelik hizmetler gerçekleştiriliyor.


Kamber Mahallesi Muhtarı Ömer Navruz tarafından verilen yemekte konuşan ve Kamber halkı için burada olduklarını, kırsal mahallelere ve Kamber’e hizmet etmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Mustafa Yalçın, “Herkesin kapısının önünü, duvarını, camisini ve elimizden geldiğince isteklerini yapacağız, siz de bize katılırsanız işleriniz daha kolaylaşır. Muhtarlarımızla toplantı yaptık, seçimden önce geldik, ihtiyaçlarınızı tespit ettik. Sizde Allah razı olsun bizi seçtiniz. Burada Talas Belediyesi’nin bütün birimleri, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal hizmetlerle ilgili birimleri, su ve kanalizasyon idaresi, elektrik şirketi ve otobüs işletmesi hepimiz buradayız. Şuanda burada 45 tane iş makinesi, araç ve 195 kişilik de personel var” dedi.


Kamber Mahallesi Muhtarı Ömer Navruz da, yapılan hizmetten mutlu olduklarını, Talas Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel alerjiler çocuklarda ses kısıklıklarına sebep olabilir”
    1. KBB Uzmanı Murat Doğan: ”Mevsimsel..
    2. Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi için..
    3. Başkan Erdoğan Moskova'da
    4. Başakşehir’e gençlik aşısı
    5. Büyükşehir Belediyesi geleceğin..
    6. Vali Yaman'dan 'hediye' açıklaması!
    7. GRAFİKLİ - Arakanlı Müslümanlar zulmün..
    8. Kocasının pompalı tüfekle vurduğu..
    9. Balonla Tarih kokan Mardin'e..
    10. (Özel haber) Yukatel Denizlispor..
    11. Elazığ’da yürüyüş yollarında yenileme..
    12. GÜNCELLEME - Önce karısını sonra..
    13. RÖPORTAJ - "Siyah beyaz filmleri..
    14. Başkan Yavaş’tan çalışan annelere müjde
    15. Mahalleler arası futbol turnuvası..
    16. Tekirdağ'da minibüs refüjdeki..
    17. Golf: Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    18. Yalçın: “Vatandaşımıza Hizmetten..
    19. Maltepe büyük zaferi Manga ile..
    20. Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!