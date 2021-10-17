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Gündem Yalçın Turgut Balaban Ağabey, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!
Gündem

Yalçın Turgut Balaban Ağabey, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, yazar ve karikatürist Yalçın Turgut Balaban Ağabey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Balaban, aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek'in talebelerindendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 23:08:00 - 2021-10-17 23:12:11
Yalçın Turgut Balaban Ağabey, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!

Üstad Necip Fazık Kısakürek'in talebelerinden, mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun kadim dostu ve fikir adamı, Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, yazar ve karikatürist Yalçın Turgut Balaban Ağabey Rahmet-i Rahman'a kavuştu.

Balaban'ın cenaze programı henüz netlik kazanmadı.

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