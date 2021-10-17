Yalçın Turgut Balaban Ağabey, Rahmet-i Rahman'a kavuştu!
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, yazar ve karikatürist Yalçın Turgut Balaban Ağabey Hakk'ın rahmetine kavuştu. Balaban, aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek'in talebelerindendi.
Üstad Necip Fazık Kısakürek'in talebelerinden, mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nun kadim dostu ve fikir adamı, Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, yazar ve karikatürist Yalçın Turgut Balaban Ağabey Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
Balaban'ın cenaze programı henüz netlik kazanmadı.