Yalçın Topçu'dan Rauf Denktaş mesajı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında şunları ifade etti;

“Merhum Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesini uluslararası siyasetin soğuk ve çoğu zaman adaletsiz zemininde yılmadan savunan rol model bir liderdi.

O, müzakere masalarında yalnızca bir siyasetçi değil; halkının onurunu, güvenliğini ve geleceğini temsil eden bir kadim bir devlet aklıydı.

Onun hayatı boyunca halkı ve vatanı için verdiği varlık mücadelesi, konjonktürel kazançların değil, tarihsel bir sorumluluğun mücadelesiydi.

Bugün Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, Kıbrıs meselesinin yalnızca geçmişin bir başlığı değil, geleceğin de stratejik anahtarlarından biri olduğunu göstermektedir.

Bu noktada Rahmetli Denktaş’ın bıraktığı miras; günü kurtaran söylemlerden daha ziyade, uzun vadeli devlet aklına ve perspektifine dayanmaktaydı.

Onun çizgisi,kendisinden sonra gelenlere, haklılığın gürültüyle değil, sabırla ve dirençle savunulabileceğini göstermiştir.

Merhum Rauf Raif Denktaş’ı,saygı,rahmet ve özlemle anarken, onun mücadelesinin bugün hâlâ diri olduğunu görmek; Kıbrıs Türk halkının istiklal ve istikbali ile Türk devleti ve milletiyle olan ortak hafızası adına umut vericidir.

Bazı isimler toprağa verilir, bazıları ise tarihe emanet edilir,KKTC Kurucusu Cumhurbaşkanı Merhum

Rauf Raif Denktaş; tarih ve Türk Milletti şahittir ki, ikincisindendir!..