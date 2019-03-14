0553 313 94 23

Yalçın Topçu'dan 31 Mart Mesajı: Kandil'i de Pensilvanya'yı da sevindirmemeliyiz

31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu; "Seçimler bizim namusumuzdur. 31 Mart'ta Kandil'i de Pensilvanya'yı da sevindirmemeliyiz" dedi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:30

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 1 Nisan sabahı daha güçlü bir Türkiye'ye uyanmamız gerektiğini ifade eden Topçu; "Ankara'nın güçlü olması demek, Arakan'daki çocuğun güçlü olması demek. Filistin'deki Müslümanın güçlü olması demek. Afrika'nın güçlü olması demek. Onun için Ankara'nın hem siyaseten hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlü olması lazım. 31 Mart, yükselen trendin yüksek bir hızla devam etmesini sağlayacak. Bazı kesimler bunu görüyor ve her şeçimi 'sarı öküz' meselesi yapıyorlar" dedi.

'Kandil'i de Pensilvanya'yı da sevindirmemeliyiz'

Yapılacak olan seçimlerin, Türk Milleti'nin istikbali ve istiklali olduğunu vurgulayan Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim bizim namusumuzdur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bizim Yozgat'taki yerel seçimimizi neden başka ülkeler takip eder? Neden Berlin takip eder? Neden Paris takip eder? Bunu anlıyor ve görüyoruz. Onun için bu seçimde de Kandil'deki yılanı da, Pensilvanya'daki çıyanı da sevindirmeyeceğiz. Kaosa imkan verdirmeyeceğiz. Bu yükselişi durdurmayacağız. Sandıklarda Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sunnisiyle 80 Milyon olarak istiklal ve istikbalimiz için oylarımızı Cumhur İttifakı'na vermeliyiz"

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:30
  1. Yozgat
  2. Ankara
  3. yalçın topçu
  4. 31 mart seçimleri

YORUM YAZ

  • kmlkml42 dk önce
    sevindirmedik bugüne kadar yalçın hoca..biraz da biz sevindirilsek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam paketinin görünmeyen birtakım avantajları da devreye girecek. İddialı hedefi, kademe kademe realize etme konusunda iş dünyası ve hükümet olmak üzere hepimizin elinden geleni yapmak durumundayız. Paketi uygulama konusunda da
  1. İTO Başkanı Avdagiç: " İstihdam..
  2. "İsrail'le normalleşmeye koşturanlar..
  3. B737 Max'a uygulanan ambargolar,..
  4. Manisaspor'un içler acısı hali! Mum..
  5. Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet..
  6. İstanbul’un En Büyük Millet..
  7. İDDMİB’in 2019 hedefi 10 milyar dolar
  8. Sağlık çalışanlarından 100. yıl..
  9. Hrant Dink cinayeti davasında ara karar
  10. Dembele'den Barcelona'ya kötü haber
  11. Antalya’da “Tarımsal Nüfus..
  12. 3600 ek gösterge son dakika ne zaman..
  13. Beşiktaş'ta Loris Karius gelişmesi!..
  14. İTO Başkanı Avdagiç: "(Kredilerin..
  15. Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
  16. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
  17. Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
  18. ANALİZ - Lübnan'da yeni kabine ve..
  19. "Dört büyükler"in borcu 10 milyar..
  20. Feministler sosyal medyada da ezana..
Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
Fuhşun siyasallaşması!
Fuhşun siyasallaşması!
PKK'lıların not defteri bulundu
PKK'lıların not defteri bulundu
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

Günün Karikatürü

14 Mart 2019
Terör çimentosuna baskın
Terör çimentosuna baskın
Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!
Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!