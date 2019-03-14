Yalçın Topçu'dan 31 Mart Mesajı: Kandil'i de Pensilvanya'yı da sevindirmemeliyiz

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 1 Nisan sabahı daha güçlü bir Türkiye'ye uyanmamız gerektiğini ifade eden Topçu; "Ankara'nın güçlü olması demek, Arakan'daki çocuğun güçlü olması demek. Filistin'deki Müslümanın güçlü olması demek. Afrika'nın güçlü olması demek. Onun için Ankara'nın hem siyaseten hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlü olması lazım. 31 Mart, yükselen trendin yüksek bir hızla devam etmesini sağlayacak. Bazı kesimler bunu görüyor ve her şeçimi 'sarı öküz' meselesi yapıyorlar" dedi.

'Kandil'i de Pensilvanya'yı da sevindirmemeliyiz'

Yapılacak olan seçimlerin, Türk Milleti'nin istikbali ve istiklali olduğunu vurgulayan Topçu sözlerine şöyle devam etti:

"Seçim bizim namusumuzdur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bizim Yozgat'taki yerel seçimimizi neden başka ülkeler takip eder? Neden Berlin takip eder? Neden Paris takip eder? Bunu anlıyor ve görüyoruz. Onun için bu seçimde de Kandil'deki yılanı da, Pensilvanya'daki çıyanı da sevindirmeyeceğiz. Kaosa imkan verdirmeyeceğiz. Bu yükselişi durdurmayacağız. Sandıklarda Kürdüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Sunnisiyle 80 Milyon olarak istiklal ve istikbalimiz için oylarımızı Cumhur İttifakı'na vermeliyiz"