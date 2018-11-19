0553 313 94 23

Yalçın Topçu, TURYOLDER'i makamında kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TURYOLDER Başkanı İbrahim Abdülkadiroğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:06
Yalçın Topçu, TURYOLDER'i makamında kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Turizm Yolcu Taşımacıları Derneği (TURYOLDER) yönetimini makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Turizm Yolcu TURYOLDER yönetimini makamında kabul etti. Bir sivil toplum kuruluşu hüviyetiyle hareket ettiklerini belirten TURYOLDER Başkanı İbrahim Abdülkadiroğlu, "Derneğimizin bünyesinde bin 500'ü aşkın araç ve 2 binden fazla SGK kayıtlı personel bulunmaktadır. Ankara'da derneğimize üye olmayan firmalar ile beraber sektörümüzde 10binin üzerinde araç ve 12 bin 500 kişiyi aşkın personel söz konusudur" diyerek sektörün istihdam ettiği ekonomik büyüklüğe dikkat çekti.

"Güzergah izin belgesi' sorunu"

Yaklaşık 8 ay önceki ziyaretlerine atıfta bulunan Abdülkadiroğlu, "Sayın Yalçın Topçu ile yaptığımız görüşmede sektörün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a arz edilmesini istemiştik. Sorunlarımız kısmen giderilmiş olup, çalışmalarımızda huzur ortamını sağlandığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere, sizlere minnettarız. Ancak son 1 aydır maruz kaldığımız uygulamalardan dolayı sektörümüzde birçok firma işini yapamaz hale gelmiştir. Bu olumsuzluğun ana sebebi, firmalarımızın araçlarında yasa gereği tüm evrakların bulunmasına rağmen, tek eksik olan 'Güzergah İzin Belgesi'nin olmamasıdır. Esenboğa Havalimanı giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda bu belge eksikliğinden dolayı araçlarımıza cezai işlem yapılmakta ve 60 gün parka çekilmektedir" dedi.

"İstanbul ve İzmir'de çözüldü"

Problemimizin çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) gerekli müracaatlarımızı yaptıklarını belirten Abdülkadiroğlu, "Aynı sorun İstanbul ve İzmir illerimizde de yaşanmış olup, bu illerimizin belediyelerince çözüme kavuşturuldu. Bizlerin yanı sıra hizmet verdiğimiz kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarının mağduriyeti ve yabancı resmi heyet organizasyonlarında da oluşan mağduriyetlerin ülkemizin prestiji açısından en kısa sürede çözülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Yalçın Topçu'ya teşekkür

Problemlerinin giderilemez olmadığının altını çizen Abdülkadiroğlu, "Ülkemizin son 16 yıldır ulaştığı sosyal ve ekonomik refah seviyesini en üst düzeye getiren ve ülkenin tüm sorunlarıyla bugüne kadar bizzat ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bizleri yalnız bırakmayacağı inancı ile bizi kabul ettiği için Başdanışmanımız Sayın Topçu'ya da sektör adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sorunlarının kalan kısmı ile ilgili gerekeni yapacağım"

Sorunun hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük bir kesimi ilgilendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da, "Külliyemiz, 'Milletimizin Evi'dir. Milletin her kesiminin meselelerine çözüm ve çare aranan adresi burasıdır. Ulaşım emekçisi esnafımızı dinledim. Bu ülkeye iş için, yatırım için, sağlık için gelen turistleri ilk karşılayanlar, ilk hizmeti sunanlar bu kardeşlerimizdir. Dolayısıyla sorumlulukları çok büyük. Sorunlarının kalan kısmı ile ilgili gerekeni yapacağım" şeklinde konuştu. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:06
  1. İzmir
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Yalçın Topçu
  6. İstanbul
  7. Ankara
  8. SGK
  9. TURYOLDER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor
    1. AB savunma alanında bağımsız aktör..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2018
    3. Fetih ve Hamas uzlaşı görüşmeleri..
    4. Kerkük'te mevlidi İsmail Coşar okudu
    5. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    6. Fransa'dan 'Kaşıkçı cinayeti'..
    7. Diyabet kanseri tetikler mi?
    8. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    9. Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL'lik..
    10. Çamlıca Camisi'ne Kandil mahyası asıldı
    11. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    12. İyimser çocuk yetiştirmek için 6 tüyo
    13. Katar ve İtalya ortak deniz tatbikatı..
    14. Vietnam'daki tayfunda ölenlerin sayısı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlit..
    16. Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına..
    17. Fransa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    18. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan "İran..
    19. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    20. Putin: ABD'nin bu adımı cevapsız..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!