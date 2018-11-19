Yalçın Topçu, TURYOLDER'i makamında kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Turizm Yolcu Taşımacıları Derneği (TURYOLDER) yönetimini makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Turizm Yolcu TURYOLDER yönetimini makamında kabul etti. Bir sivil toplum kuruluşu hüviyetiyle hareket ettiklerini belirten TURYOLDER Başkanı İbrahim Abdülkadiroğlu, "Derneğimizin bünyesinde bin 500'ü aşkın araç ve 2 binden fazla SGK kayıtlı personel bulunmaktadır. Ankara'da derneğimize üye olmayan firmalar ile beraber sektörümüzde 10binin üzerinde araç ve 12 bin 500 kişiyi aşkın personel söz konusudur" diyerek sektörün istihdam ettiği ekonomik büyüklüğe dikkat çekti.

"Güzergah izin belgesi' sorunu"

Yaklaşık 8 ay önceki ziyaretlerine atıfta bulunan Abdülkadiroğlu, "Sayın Yalçın Topçu ile yaptığımız görüşmede sektörün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a arz edilmesini istemiştik. Sorunlarımız kısmen giderilmiş olup, çalışmalarımızda huzur ortamını sağlandığı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere, sizlere minnettarız. Ancak son 1 aydır maruz kaldığımız uygulamalardan dolayı sektörümüzde birçok firma işini yapamaz hale gelmiştir. Bu olumsuzluğun ana sebebi, firmalarımızın araçlarında yasa gereği tüm evrakların bulunmasına rağmen, tek eksik olan 'Güzergah İzin Belgesi'nin olmamasıdır. Esenboğa Havalimanı giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda bu belge eksikliğinden dolayı araçlarımıza cezai işlem yapılmakta ve 60 gün parka çekilmektedir" dedi.

"İstanbul ve İzmir'de çözüldü"

Problemimizin çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) gerekli müracaatlarımızı yaptıklarını belirten Abdülkadiroğlu, "Aynı sorun İstanbul ve İzmir illerimizde de yaşanmış olup, bu illerimizin belediyelerince çözüme kavuşturuldu. Bizlerin yanı sıra hizmet verdiğimiz kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarının mağduriyeti ve yabancı resmi heyet organizasyonlarında da oluşan mağduriyetlerin ülkemizin prestiji açısından en kısa sürede çözülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Yalçın Topçu'ya teşekkür

Problemlerinin giderilemez olmadığının altını çizen Abdülkadiroğlu, "Ülkemizin son 16 yıldır ulaştığı sosyal ve ekonomik refah seviyesini en üst düzeye getiren ve ülkenin tüm sorunlarıyla bugüne kadar bizzat ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda da bizleri yalnız bırakmayacağı inancı ile bizi kabul ettiği için Başdanışmanımız Sayın Topçu'ya da sektör adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sorunlarının kalan kısmı ile ilgili gerekeni yapacağım"

Sorunun hem ekonomik hem de sosyal olarak büyük bir kesimi ilgilendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da, "Külliyemiz, 'Milletimizin Evi'dir. Milletin her kesiminin meselelerine çözüm ve çare aranan adresi burasıdır. Ulaşım emekçisi esnafımızı dinledim. Bu ülkeye iş için, yatırım için, sağlık için gelen turistleri ilk karşılayanlar, ilk hizmeti sunanlar bu kardeşlerimizdir. Dolayısıyla sorumlulukları çok büyük. Sorunlarının kalan kısmı ile ilgili gerekeni yapacağım" şeklinde konuştu.