Yalçın Topçu: Dünya dursun, sen dur ata yurdum Türkmenistan

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsünü kazanmasının 25. yılı münasebetiyle Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği tarafından TÜRKSOY binasındadüzenlenen fotoğraf sergisine katıldı. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'un ev sahipliğindeki etkinliğe Topçu’nun yanı sıra, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi IshankuliAmanlyev, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve birçok davetli katıldı.

“Siyasi ve diplomatik bir başarı”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Ata yurdumuz kardeş Türkmenistan'a verilen daimi tarafsızlık statüsünün BM Genel Kurulu'nda 185 üyenin oy birliğiyle onaylandığını söyleyerekbunun siyasi ve diplomatik bir başarı olduğunu söyledi. Topçu, “BM’nin bu kararı kardeş ülke Türkmenistan’ımıza bölgenin ve dünyanın devletleriyle barışçıl ve karşılıklı yararlı ilişkiler kurma ve ilerletme için çok önemli bir imkan sağlamıştır.” dedi.

“Mazide bir olduğumuz gibi atiyi de beraber kucaklayacağız”

Topçu, “Türkiyemizin başkenti Ankara’mızda da ata yurdumuz kardeş Türkmenistan’ın bu önemli gününü bir kültür ve sanat etkinliği ile gündeme taşıyan Büyükelçim İşankuli Bey’e ve TÜRKSOY Genel Sekreterimiz Düsen Bey’e çok teşekkür ediyor ve burada sizlerin arasında bulunmuş olmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum” diyen Topçu, şunları kaydetti:"Tarihi, dili, dini, kültürü ve şerefli mazisi bir olan iki kardeş ülke ve milletiz. Siyaset, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda devam eden iyi ilişkiler sayesinde iki kardeş millet iki devlet olarak atiyi de beraber kucaklayacağız inşallah.Sözlerime; dünya dursun, sen dur ata yurdum Türkmenistan duasıyla son veriyor sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.”

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov konuşmasında, Türkmenistan'ın milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir devlet olduğunu ve ilk günlerinden itibaren tüm dünya ülkeleriyle barışçıl ve dostane ilişkiler kurma noktasında çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyükelçi Amanlyev ise, 2020'nin, ülkesinde "Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke yılı" olarak ilan edildiğini ve çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinlik düzenlendiğini söyledi.

"Kültür ve sanat alanı halk diplomasisinin önemli bir biçimi olmakla, Türkmenistan'ın uluslararası arenada küresel ilerici dönüşümleri başlatıcı ülke olarak tanınması bağlamında özel bir önem kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Amanlyev, söz konusu alanların, Türkmen devletinin evrensel barış, refah ve sürdürülebilir kalkınma sağlanmasına yönelik uluslararası iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan dış politikasının uygulanmasında önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Sergide, yerli ve yabancı fotoğrafçıların Türkmenistan'ın kültür ve doğal güzelliklerini anlatan fotoğrafları yer aldı.